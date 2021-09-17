Суд отправил одиозного Геннадия Балашова в СИЗО

Печерский райсуд Киева решил изменить меру пресечения лидеру партии "5.10" Геннадию Балашову. Вместо залога ему назначили арест.

Адвокат сообщил, что Геннадий Балашов решил не вносить предназначенный ранее залог. Сумму в 9 миллионов 600 тысяч гривен, определенную судом, защитник назвал "нереальной".

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Балашов ожидал ареста

Игорь Черезов хотя и называет обвинения прокуратуры "надуманными", но уверяет: того, что политика отправят в СИЗО, вполне ожидали.

Поэтому, лучше получить арест в уголовном производстве по статье 212, санкция которой вообще не предусматривает наказания в виде лишения свободы, а не ждать какой-то очередной провокации. В целом мы удивлены, но не расстроены,

– заявил адвокат.

Сам Геннадий Балашов заявил, что прокуроры и сами не ожидали такого решения суда. Кроме того, он заявил, что залог платить не будет.

Коротко о деле Балашова:

Известного украинского бизнесмена, бывшего нардепа и лидера политической партии "5.10" подозревают в уклонении от уплаты налогов. Говорится о продаже имущества за якобы заниженной ценой.

По версии следствия, в течение 2018 – 2019 лет Геннадий Балашов умышленно уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц и военного сбора, сумма которых составила более 9,6 миллиона гривен.

Сам бизнесмен утверждает, что в 2018 году квартиру, по которой возникли подозрения, продавал через нотариуса. Балашов утверждает, что все налоги тогда заплатил.

Сообщение Игоря Черезова:

Печерский суд таки изменил меру пресечения с залога на арест нашему клиенту, подозреваемому в продаже квартиры ниже рыночной цены в 2018 году.

Геннадий Балашов решил не вносить нереальный залог в размере 9 миллионов 600 тысяч гривен. Нереальный с точки зрения идиотизма как подозрения, так и ходатайства.

Мы знали, что рано или поздно за любыми надуманными обвинениями Балашова Г. В. таки отправят в следственный изолятор.

Поэтому, лучше получить арест в уголовном производстве по статье 212, санкция которой вообще не предусматривает наказания в виде лишения свободы, а не ждать какой-то очередной провокации.

В общем, мы удивлены, но не расстроены.

На заднем плане прокурор.