Сбила мужчину под наркотиками: суд отпустил спортсменку из Львова

Галицкий райсуд Львова отдал на поруки школы 18-летнюю борчиху самбо Анну Виноградскую на свободу. В 2020 году она еще несовершеннолетней ехала на авто Smart и сбила 87-летнего велосипедиста. Тогда спортсменка была под действием наркотиков и скрылась с места происшествия.

Об этом стало известно 27 июля. ДТП произошло 19 октября 2019 года на перекрестке улиц Галицкая – Грушевского. Велосипедиста отвезли в больницу с травмой головы.

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Жалеет, что так поступила

Судья Виктор Романюк, который рассматривал дело, решил признать её виновной. Поскольку Анна Виноградская была нетрезвой, без прав и оставила потерпевшего умирать.

Но борец самбо подала ходатайство, чтобы ее делом занимались руководители Львовской детско-юношеской спортивной школы "Олимпия". Педагогический коллектив написал заявление в суд, Виктор Романюк просмотрел ее и согласился отдать девушку на поруки школы.

Провели воспитательные беседы

Директор учебного заведения Роман Шмило должен был в течение 10 дней сообщить о мерах, которые применил к спортсменке. Он сказал, что с девушкой провели воспитательные беседы. Директор говорит, что спортсменка все понимает и жалеет, что так произошло.

Мы проводили с ней неоднократно беседы. Сейчас мы больше уделяем внимания и напоминаем ей о досадной ситуации. Мы ее давно знаем и понимаем, что она сожалеет о своем поступке,

– отмечает Роман Шмило.

Директор говорит, что он как тренер видит – девушка жалеет. Шмило уверен, что она больше этого не повторит.

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