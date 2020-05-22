Суд отпустил экс-депутата под залог в миллион гривен, до этого он уже заплатил 15 миллионов

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему народному депутату Станиславу Березкину в виде залога в размере 937 тысяч гривен. Это уже второй раз Березкин будет вынужден внести за себя залог из-за расследования против него Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Информацию о залоге в размере 937 тысяч 492 гривны обнародовала Специализированная антикоррупционная прокуратура. Именно по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство.

К слову Дело Грымчака передали в суд

Также бывший депутат обязан:

сообщать детективма, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями;

сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

В чем подозревается Березкин

Станислав Березкин является подозреваемым в получении более 937 тысяч гривен незаконной компенсации за наем жилья в ГП "Гостиничный комплекс "Киев". По версии следователей, у Березкина на то время была недвижимость в Киеве, где он мог проживать.

Поэтому размер залога соразмерен сумме, которую получил Березкин как компенсацию за наем жилья.

В чем еще подозревают Березкина

Однако дело о незаконной компенсации – не самое громкое, которое расследуется против Березкина. Он является подозреваемым по делу о хищении 20 миллионов долларов "Ощадбанка". Кроме него, под подозрением по этому делу его сын Максим и дочь Виктория.

В октябре 2019 года Березкин вышел под залог в 15 миллионов гривен.

Кто еще из депутатов подозревается в незаконных компенсациях

В декабре 2019 – марте 2020 года НАБУ и САП привлекли к ответственности пятерых народных депутатов Украины VIII созыва за незаконное получение компенсации на более 2,6 миллиона гривен. Их имена правоохранители не называют. Однако точно известно, что в суд передали дело бывшего "регионала" Александра Пресмана и Руслана Сольвара.