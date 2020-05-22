Суд відпустив ексдепутата під заставу у мільйон гривень, до цього він вже заплатив 15 мільйонів

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Станіславу Березкіну у вигляді застави у розмірі 937 тисяч гривень. Це вже вдруге Березкін буде змушений внести за себе заставу через розслідування проти нього Спеціалізованої антикорупційною прокуратурою.

Інформацію про заставу у розмірі 937 тисяч 492 гривні оприлюднила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Саме за клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання.

До слова Справу Гримчака передали до суду

Також колишній депутат зобов'язаний:

повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками;

здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

В чому підозрюється Березкін

Станіслав Березкін є підозрюваним в отриманні понад 937 тисяч гривень незаконної компенсації за винайм житла в ДП "Готельний комплекс "Київ". За версією слідчих, в Березкіна на той час була нерухомість в КИєві, де він міг проживати.

Тож розмір застави співмірний сумі, яку отримав Березкін як компенсацію за винайм житла.

В чому ще підозрюють Березкіна

Однак справа про незаконну компенсацію – не найгучніша, яка розслідується проти Березкіна. Він є підозрюваним у справі про розкрадання 20 мільйонів доларів "Ощадбанку". Окрім нього, під підозрою у цій справі його син Максим та донька Вікторія.

У жовтні 2019 року Березкін вийшов під заставу у 15 мільйонів гривень.

Хто ще з депутатів підозрюється у незаконних компенсаціях

У грудні 2019 – березні 2020 року НАБУ та САП притягнули до відповідальності п’ятьох народних депутатів України VIII скликання за незаконне отримання компенсації на понад 2,6 мільйона гривень. Їх імена правоохоронці не називають. Однак точно відомо, що до суду передали справу колишнього "регіонала" Олександра Пресмана та Руслана Сольвара.