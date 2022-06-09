Суд отпустил на свободу скандального Юрия Ткачева: раньше его вступалась Марченко

Одесский суд отпустил на свободу одиозного журналиста Юрия Ткачева. Ранее он был задержан, поскольку он сообщал о перемещении наших войск и местах попаданий российских ракет по Одессе.

Сначала суд отправил Ткачева в СИЗО. Ему назначили залог в 1,2 миллиона гривен. Активист Сергей Стерненко сообщил, что недавно судья Приморского суда Одессы Илья Лонский снизил залог до 199 тысяч гривен.

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Ткачев – на свободе

Ткачев воспользовался этим и вышел из СИЗО в залог – теперь он на свободе. Сам журналист записал видеообращение, в котором заявил, что обвиняется по статье о хранении взрывчатых веществ.

Напомним, Ткачев был задержан в конце февраля. Сотрудники Службы безопасности Украины нашли у него дома гранату и взрывчатку. Ранее в местном издании "Думская" писали, что Ткачеву инкриминируют государственную измену. Ссылаясь на источники в СБУ, СМИ тоже подтверждали, что Ткачев мог координировать деятельность по размещению "маячков", необходимых для российской авиации для нанесения ударов по объектам социальной и критической инфраструктуры, жилых домов и воинских частей.

Пока вся страна противостоит агрессии России, некоторые судьи не только уменьшают наш обменный фонд, но и просто дают коллаборантам возможность продолжать действовать против Украины.

– отметил Стерненко.

Заметим, телеграмм-канал Ткачева транслировал пророссийские нарративы. Это зафиксировали в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Издание "Таймер", редактором которого является Ткачев, тоже распространяет риторику российских кафиров.

За Ткачева вступалась Марченко

Жена Медведчука Оксана Марченко раньше потребовала отпустить или обменять Ткачева. Обращение она записывала в свой кум Путин. Ткачева Марченко назвала "узником" СБУ.

Также она просила обменять Яна Таксюра, Александра Каревина, Олега Новикова и, конечно, самого Медведчука.

Кстати, в июне бывшая редактор российского пропагандистского телеканала Марина Овсянникова приехала в Одессу и назвала ее "родной". В ОВА назвали визит возможностью хайпануть, а саму пропагандистку представительницей "медиагидоты".

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