Суд изменил меру пресечения криминальному авторитету "Умке": его отпустили под домашний арест

Печерский суд Киева 9 июля отпустил "вора в законе" и криминального авторитета Сергея Олейника. Мужчина, известный также под прозвищем "Умка", теперь будет находиться под ночным домашним арестом.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство стороны защиты. Однако прокуроры уже подготовили апелляционную жалобу на решение суда об изменении меры пресечения "Умке".

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Стоит напомнить, что в конце мая украинские правоохранители разоблачили и задержали самых влиятельных "воров в законе". Говорится об "Умке" и "Лаше Сване". Печерский районный суд Киева отправил их в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

В полиции пояснили, что воров обвиняют по статье 255-1 Уголовного кодекса Украины о создании преступной организации.

Как это было

По данным следствия, "Умка" и "Лаша Сван" распределяли так называемый общак, помогали другим криминальным авторитетам избегать уголовной ответственности и решать споры между членами преступного мира. Кроме того, они:

поставляли в исправительные учреждения продукты, сигареты и телефоны;

занимались созданием call-центров, обманывавших клиентов.

Если их вину докажут, то криминальным авторитетам может грозить до 15 лет тюрьмы.