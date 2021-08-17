По данным следствия, в июле 2020 года злоумышленник захватил морское судно под флагом Маршалловых островов, использовав другое невооруженное судно иностранной охранной компании. Все для того, чтобы получить 500 тысяч долларов в нейтральных водах западной части Индийского океана.

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Мужчина также ограбил экипаж, угрожая насилием и применением огнестрельного оружия. После того, как злоумышленник получил материальное вознаграждение, он разблокировал работу суда и покинул его.

Кроме того, для трудоустройства в иностранную охранную компанию, мужчина подделал военный билет о якобы его принадлежности к офицерскому составу Вооруженных Сил Украины.



В суд передали обвинительный акт против пирата / Фото Офиса генпрокурора

Подозреваемого задержали и избрали для него меру пресечения – взятие под стражу без права внесения залога.

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Что этому предшествовало