За даними слідства, у липні 2020 року зловмисник захопив морське судно під прапором Маршаллових островів, використавши інше неозброєне судно іноземної охоронної компанії. Усе для того, щоб отримати 500 тисяч доларів у нейтральних водах західної частини Індійського океану.

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Чоловік також пограбував екіпаж, погрожуючи насильством та застосуванням вогнепальної зброї. Після того, як зловмисник отримав матеріальну винагороду, він розблокував роботу судна та покинув його.

Крім того, для працевлаштування в іноземну охоронну компанію, чоловік підробив військовий квиток про нібито його належність до офіцерського складу Збройних Сил України.



До суду передали обвинувальний акт проти пірата / Фото Офісу генпрокурора

Підозрюваного затримали та обрали для нього запобіжний захід – взяття під варту без права внесення застави.

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Що цьому передувало