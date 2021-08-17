За даними слідства, у липні 2020 року зловмисник захопив морське судно під прапором Маршаллових островів, використавши інше неозброєне судно іноземної охоронної компанії. Усе для того, щоб отримати 500 тисяч доларів у нейтральних водах західної частини Індійського океану.

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Чоловік також пограбував екіпаж, погрожуючи насильством та застосуванням вогнепальної зброї. Після того, як зловмисник отримав матеріальну винагороду, він розблокував роботу судна та покинув його.

Крім того, для працевлаштування в іноземну охоронну компанію, чоловік підробив військовий квиток про нібито його належність до офіцерського складу Збройних Сил України.

В Україні судитимуть пірата
До суду передали обвинувальний акт проти пірата / Фото Офісу генпрокурора

Підозрюваного затримали та обрали для нього запобіжний захід – взяття під варту без права внесення застави.

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Що цьому передувало

  • Громадянину України у липні повідомили про підозру за захоплення судна в Індійському океані.
  • Чоловіка затримали. Такий випадок трапився вперше в Україні.
  • Представники судноплавної компанії вмовили пірата здати зброю та розблокувати човен за 6 тисяч доларів. Після цього він захопив і плавучу базу охоронної компанії. За її звільнення чоловік вимагав 100 тисяч доларів.
  • Він пообіцяв викинути усю зброю, якщо його умови не виконають. Частину з неї він таки викинув за борт.