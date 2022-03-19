Суд перенаправил более 34 миллионов гривен из вещественных доказательств на нужды ВСУ

Прокуроры через суд удовлетворили ходатайство снять арест с вещественных доказательств и направить их на приобретение военных облигаций. Вооруженные Силы Украины получат примерно 34,5 миллионов гривен

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Деньги перечислят на специальный счет ВСУ.

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"Прокуроры осуществляли процессуальное руководство по уголовным производствам по незаконному завладению должностными лицами общества денежными средствами государственного бюджета при закупке специальной техники для нужд города Киева", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Деньги "черных валютчиков" отдали ВСУ

Во время обысков в автомобилях и нежилых помещениях, которыми пользовались черные валютчики, нашли деньги. Они пошли на нужды ВСУ. Речь идет о примерно 800 тысячах гривен.

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