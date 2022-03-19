Про це 19 березня повідомили в Офісі генерального прокурора. Гроші перерахують на спеціальний рахунок ЗСУ.

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"Прокурори здійснювали процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо незаконного заволодіння посадовими особами товариства грошовими коштами державного бюджету під час закупівлі спеціальної техніки для потреб міста Києва", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Гроші "чорних валютників" віддали ЗСУ

Під час обшуків в автомобілях та нежитлових приміщеннях, якими користувалися "чорні валютники", знайшли гроші. Вони перейшли на потреби ЗСУ. Мовиться про приблизно 800 тисяч гривень.

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