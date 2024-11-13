Суд по делу Фарион: суд озвучил решение по мере пресечения для Зинченко
В среду, 13 ноября, Галицкий районный суд Львова продлил меру пресечения для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Отмечается, что сейчас еще продолжаются следственные и процессуальные действия и не были завершены все необходимые экспертизы.
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Зинченко продлили меру пресечения
Вячеслав Зинченко будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток – то есть до 12 января 2025 года включительно.
Прокурор заявил, что риски, которые стали основанием для избрания меры пресечения – содержания под стражей без права внесения залога, не изменились.
Существует риск, что подозреваемый в случае изменения меры пресечения может скрываться от органов досудебного расследования и суда. Кроме того, у последнего отсутствует постоянное место жительства на территории Львова или области, где осуществляется досудебное расследование и будет в дальнейшем судебное разбирательство,
– пояснил прокурор во время заседания.
В то же время сам Вячеслав Зинченко заявил, что отрицает обвинения.
Напомним, что правоохранители квалифицировали нападение на Ирину Фарион по статье "Умышленное убийство". Стрельцу, по закону, грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.
К слову, ранее мэр Львова вспомнил, какой была его первая реакция на гибель Ирины Фарион. По словам Садового, враг пытался использовать это убийство, чтобы поссорить украинцев.