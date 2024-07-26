С чем связана долгая пауза судебного заседания по делу об убийстве Фарион

По состоянию на 16:30 заседание не возобновилось из-за того, что частный адвокат, к которому обратился отец подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, до сих пор не прибыл в Галицкий райсуд Львова.

В убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион подозревают 18-летнего Вячеслава Зинченко. Корреспондент 24 Канала Богдан Опока, который находится в зале заседания, назвал имя вероятного адвоката подозреваемого.

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Пока заседание не продолжают

Предварительно стало известно, что частного адвоката подозреваемого в убийстве Фарион зовут Игорь Сулима. Он из Ивано-Франковской области.

Если в интернете поискать его имя, то видно, что он занимался одиозными делами, поэтому не исключено, что именно его взяли для защиты человека, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион,

– сказал Опока.

Пока неизвестно, когда завершится перерыв. В целом заседание должны были возобновить в 16:00.

"Вполне вероятно, что когда приедет адвокат, возобновится судебное заседание, то он может попросить перерыв, чтобы ознакомиться с материалами дела. Обычно это стандартный ход, чтобы потянуть время и подготовиться к защите клиента", – добавил корреспондент 24 Канала.

Несколько минут назад подозреваемого в убийстве Фарион снова завели в зал суда. Позже адвокат попросил технический перерыв на 10 минут. Суд удовлетворил просьбу.

Что известно о вероятном адвокате

По данным СМИ, 18-летнего Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Фарион, вероятно будет защищать адвокат Игорь Сулима. Ранее он неоднократно защищал людей, подозреваемых в измене и коллаборантстве.

В частности, Сулима защищал скандального Руслана Коцабу – пророссийского пропагандиста, блогера и фигуранта базы "Миротворец". В 2015 году его обвинили в государственной измене и препятствии деятельности ВСУ.

Тогда Ивано-Франковский городской суд вынес обвинительный приговор Коцабе, однако после обжалования приговора Апелляционный суд области полностью оправдал предателя и признал его невиновным.

Кроме этого, в реестре есть десяток дел, по которым Сулима защищал подозреваемых в коллаборантстве. К примеру, в этом году он защищал Светлану Цареву. Ее обвинили в преступлении против основ нацбезопасности Украины и коллаборационной деятельности.

Я защищаю право, а не убийство, понимаете? Каждый человек имеет право на защиту, его вина еще не доказана, он только подозреваемый, даже не обвиняемый. И вопрос в том, он это или не он, это уже будет доказывать суд, а сейчас, я защищаю право. У меня работа такая, защищать людей, несмотря на то, кто они,

– сказал Сулима телеканалу НТА.