У вбивстві мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон підозрюють 18-річного В'ячеслава Зінченко. Кореспондент 24 Каналу Богдан Опока, який перебуває у залі засідання, назвав ім'я ймовірного адвоката підозрюваного.

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Поки засідання не продовжують

Попередньо стало відомо, що приватного адвоката підозрюваного у вбивстві Фаріон звати Ігор Сулима. Він з Івано-Франківщини.

Якщо в інтернеті пошукати його ім'я, то видно, що він займався одіозними справами, тому не виключено, що саме його взяли для захисту людини, яку підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон,

– мовив Опока.

Наразі невідомо, коли завершиться перерва. Загалом засідання мали відновити о 16:00.

"Цілком ймовірно, що коли приїде адвокат, відновиться судове засідання, то він може попросити перерву, щоб ознайомитися з матеріалами справи. Зазвичай це стандартний хід, аби потягнути час й підготуватися до захисту клієнта", – додав кореспондент 24 Каналу.

Декілька хвилин тому підозрюваного у вбивстві Фаріон знову завели до зали суду. Згодом адвокат попросив технічну перерву на 10 хвилин. Суд задовольнив прохання.

Що відомо про ймовірного адвоката

За даними ЗМІ, 18-річного Вʼячеслава Зінченко, якого підозрюють у вбивстві Фаріон, ймовірно захищатиме адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у зраді й колаборантстві.

Зокрема, Сулима захищав скандального Руслана Коцабу – проросійського пропагандиста, блогера та фігурант бази "Миротворець". У 2015 році його звинуватили у державній зраді та перешкоджанні діяльності ЗСУ.

Тоді Івано-Франківський міський суд виніс обвинувальний вирок Коцабі, однак після оскарження вироку Апеляційний суд області повністю виправдав зрадника та визнав його невинним.

Крім цього, у реєстрі є десяток справ, у яких Сулима захищав підозрюваних у колаборантстві. Наприклад, цього року він захищав Світлану Царьову. Її звинуватили у злочині проти основ нацбезпеки України та колабораційній діяльності.

Я захищаю право, а не вбивство, розумієте? Кожна людина має право на захист, його вина ще не доведена, він тільки підозрюваний, навіть не обвинувачений. І питання в тому, він це чи не він, це вже буде доводити суд, а на даний час, я захищаю право. В мене робота така, захищати людей, попри те, хто вони,

– сказав Сулима телеканалу НТА.