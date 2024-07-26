Журналіст 24 Каналу Богдан Опока, який нині перебуває у Галицькому райсуді Львова, розповів, чому перенесли засідання суду та як поводиться підозрюваний. Нагадаємо, ввечері 19 липня було скоєно замах на мовознавицю Ірину Фаріон. Внаслідок вогнепального поранення жінка померла у лікарні.

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Чому перенесли засідання

Згідно з законом підозрюваний має право на державного адвоката. Однак зазвичай підозрювані шукають собі інших захисників. Якраз державний адвокат повідомив про те, що батько підозрюваного звернувся до приватного адвоката.

Невідомо, де він (батько – 24 Канал) знайшов приватного адвоката, а також, де наразі перебуває цей адвокат, тому суддя зробив паузу у судовому засіданні попередньо до 16 години. Можливо, він добирається з Дніпра, але у такому разі їхати доведеться близько 10 годин,

– мовив Опока.

Як поводиться підозрюваний у вбивстві

Підозрюваний В'ячеслав Зінченко спершу поводив себе дуже тихо. Впевнено увійшов до зали засідання, його завели в камеру, після чого він просто сидів, похиливши голову, ознайомлювався з матеріалами справи. Однак вже потім почав реагувати на запитання від доньки Ірини Фаріон.

Спершу Зінченко просто посміхався в камеру. Коли донька Ірини Фаріон запитала: "Чому ти мовчиш, що язик проковтнув?", то він показав язика на камеру,

– зазначив журналіст 24 Каналу.

Після того, як оголосили про перерву, підозрюваний підійшов до журналістів й сказав, що поспілкується з представниками ЗМІ після судового засідання.

Резонансна справа щодо вбивства Фаріон слухається у Галицькому райсуді Львова. Там обрали найбільшу судову залу, але місця не вистачило. Десятки камер, ще більше телефонів, багато трансляцій, навіть інтернет погано працював.