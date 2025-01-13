Детали передает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. До этого дочь Фарион София Особа говорила, что угрожают ей и ее детям.

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Что известно об угрозах Зинченко

Адвокат Юрий Немировский попросил суд обеспечить своему клиенту дополнительную защиту. Речь о моментах доставки Зинченко в помещение суда и из суда. Объяснял это угрозами Зинченко в соцсетях.

Юрист зачитал угрозы, которые пишут в адрес Зинченко в соцсетях. Например, говорится об угрозе напасть на Зинченко, когда его отпустят. И сказал, что подзащитный во время транспортировки в суд "совсем открыт". Поэтому есть страх за его безопасность. Хотя в СИЗО ему ничего не угрожает.

Адвокат Зинченко заявил об угрозах клиенту: смотрите видео

Немировский предложил предоставить Зинченко шлем или бронежилет. Или по крайней мере установить какое-то накрытие, когда парень выходит из машины и заходит в нее. Адвокат объяснил, что никогда не занимался вопросами охраны, поэтому не может конкретизировать свой запрос.

Мы можем потерять нашего обвиняемого,

– подчеркнул он.

Суд согласился и постановил усилить меры безопасности при перевозке Зинченко на судебные заседания. Было сказано, что коллегия судей постановила обязать командира воинской части 3002 усилить меры по обеспечению безопасности Зинченко во время конвоирования. Но суд не привел детали, как именно будут защищать парня.

София Особа прокомментировала угрозы: смотрите видео

Следующее заседание состоится 13 февраля, ведь судьи объявили перерыв. Адвокаты Зинченко просили дополнительное время для изучения гражданского иска о возмещении Софии Особе морального вреда в 15 миллионов гривен.