Деталі передає 24 Канал з посиланням на Суспільне. До того донька Фаріон Софія Особа казала, що погрожують їй і її дітям.

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Що відомо про погрози Зінченку

Адвокат Юрій Немировський попросив суд забезпечити своєму клієнту додатковий захист. Мова про моменти доправлення Зінченка до приміщення суду і з суду. Пояснював це погрозами Зінченку у соцмережах.

Правник зачитав погрози, які пишуть на адресу Зінченка у соцмережах. Наприклад, ідеться про погрозу напасти на Зінченка, коли його відпустять. І сказав, що підзахисний під час транспортування до суду "зовсім відкритий". Тож є побоювання за його безпеку. Хоча в СІЗО йому нічого не загрожує.

Адвокат Зінченка заявив про погрози клієнту: дивіться відео

Немировський запропонував надати Зінченку шолом або бронежилет. Або принаймні встановити якесь накриття, коли хлопець виходить із машини та заходить у неї. Адвокат пояснив, що ніколи не займався питаннями охорони, тому не може конкретизувати свій запит.

Ми можемо втратити нашого обвинуваченого,

– наголосив він.

Суд погодився і постановив посилити заходи безпеки під час перевезення Зінченка на судові засідання. Було сказано, що колегія суддів постановила зобов'язати командира військової частини 3002 посилити заходи із убезпечення Зінченка під час конвоювання. Але суд не навів деталі, як саме захищатимуть хлопця.

Софія Особа прокоментувала погрози: дивіться відео

Наступне засідання відбудеться 13 лютого, адже судді оголосили перерву. Адвокати Зінченка просили додатковий час для вивчення цивільного позову щодо відшкодування Софії Особі моральної шкоди в 15 мільйонів гривень.