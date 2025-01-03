Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Водночас адвокат В'ячеслава Зінченка заявив, що Софія Особа не зверталася до правоохоронних органів та не було проведено слідства щодо погроз.

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Донька Фаріон заявила про погрози в соцмережах

Софія Особа заявила, що не знає авторів цих погроз, але звертатиметься з цього приводу також до поліції. Вона пояснила, що користувачі в мережі бажають їй смерті і вона боїться за життя власних дітей.

Адвокатка жінки Наталія Романик також подала до суду клопотання щодо того, аби вжити заходів безпеки щодо Софії Особи та її дітей.

Одна пані пише: ця теж хоче кулю. І, найстрашніше те, що цей допис під фотографією пані Софії набрав понад 5 тисяч вподобайок. Уявіть собі, яка є величезна кількість нездорових людей. Це не може бути здоровою реакцією,

– сказала Романик.

Варто зазначити, що раніше правоохоронці забезпечували охорону Софії Особи, однак строк таких заходів безпеки вже завершився.

У суді вирішили надати Софії Особі та її двом малолітнім дітям особисту охорону терміном на два місяці.

Колегія суддів постановила застосувати відносно потерпілої Софії Особи та членів її родини, малолітніх Еви та Дмитра, застосувати заходи безпеки терміном на два місяці до 2 березня 2025 року включно. Виконання ухвали доручити ГУ Нацполіції у Львівській області. Ухвала оскарженню не підлягає,

– йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Львова 3 січня продовжив запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Його залишили під вартою без права на заставу ще на 60 діб – тобто до 4 березня 2025 року.