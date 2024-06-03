Об этом 3 июня сообщили в самом Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. Там объяснили все нюансы ситуации.

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Суд Полтавы наложил арест на все документы ВВК области

Согласно выводам НАПК, на Полтавщину приходится наибольший показатель (20%) тех, кто проходил ВВК и в дальнейшем был признан непригодным к службе.

Кроме этого, область входит в 5 регионов, где зафиксировано наибольшее количество лиц, признанных ограниченно годными – 31% от общего количества тех, кто проходил ВВК в 2022 году и 30% за девять месяцев 2023-го.

В НАПК отметили, что по версии следствия, сотрудники ВВК области, признавая лиц ограниченно годными и непригодными к военной службе, вероятно, получали за свои противоправные действия неправомерное вознаграждение.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается наличие недостоверных сведений в медицинской документации военнообязанных, фальсифицированных оснований для применения статей расписания болезней и физических недостатков, определяющих степень пригодности лица к военной службе и исключения его с воинского учета,

– говорится в сообщении.

Напомним, что в ноябре 2023 года работники ГБР совместно с СБУ разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации. В ней участвовали должностные лица 9 военкоматов.



В ГБР сообщили, что организатором сделки стал бывший начальник Киевского областного военного комиссариата, который вышел на пенсию, однако сохранил необходимые связи.



Под его контролем другие участники преступной организации вносили ложные данные в военно-учетные документы о снятии мужчин с учета из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья. В "пакет" документов входили поддельные справки ВВК, оформленные без прохождения военнообязанными установленной процедуры.