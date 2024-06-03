Про це 3 червня повідомили в самому Національному агентстві з питань запобігання корупції. Там пояснили всі нюанси ситуації.

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Суд Полтави наклав арешт на усі документи ВЛК області

Відповідно до висновків НАЗК, на Полтавщину приходиться найбільший показник (20%) тих, хто проходив ВЛК та в подальшому був визнаний непридатним до служби.

Крім цього, область входить в 5 регіонів, де зафіксовано найбільшу кількість осіб, визнаних обмежено придатними – 31% від загальної кількості тих, хто проходив ВЛК у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023-го.

У НАЗК зазначили, що за версією слідства, співробітники ВЛК області, визнаючи осіб обмежено придатними та непридатними до військової служби, ймовірно, отримували за свої протиправні дії неправомірну винагороду.

Досудове розслідування триває, встановлюється наявність недостовірних відомостей у медичній документації військовозобов'язаних, фальсифікованих підстав для застосування статей розкладу хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності особи до військової служби та виключення її з військового обліку,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року працівники ДБР спільно з СБУ викрили масштабну схему ухилення від мобілізації. У ній брали участь посадовці 9 військкоматів.



У ДБР повідомили, що організатором оборудки став колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв’язки.



Під його контролем інші учасники злочинної організації вносили неправдиві дані до військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через непридатність до військової служби за станом здоров’я. До "пакету" документів входили підроблені довідки ВЛК, оформлені без проходження військовозобов'язаними встановленої процедури.