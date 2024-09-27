Действия "Укрэнерго" по отпуску электроэнергии должнику на 1,4 миллиарда суд признал недобросовестными

Отпуск НЭК "Укрэнерго" электроэнергии компании ООО "Юнайтед Энерджи" без получения оплаты вопреки правилам энергорынка в марте 2022 года указывают на то, что поведение НЭК "Укрэнерго" было недобросовестным и направленным на наступление гарантийного случая с целью получения выплаты от банка-гаранта.

Соответствующее решение Северный апелляционный хозяйственный суд принял 17 сентября по иску "Банка Альянс" к НЭК "Укрэнерго" и "Юнайтед Энерджи", оставив в силе решение Хозяйственного суда Киева от 17 апреля о признании гарантии такой, что не подлежит исполнению и признании прекращенным обязательства банка. Об этом сообщает издание "РБК-Украина", ссылаясь на решение апелляционного хозяйственного суда.

Читайте также Увеличить тариф в полтора раза: власти отреагировали на предложение поднять цены на свет

Апелляционный суд подтвердил выводы инстанции о том, что НЭК "Укрэнерго" осуществляло отпуск электроэнергии компании, находившейся в дефолтном состоянии, что запрещено правилами рынка, утвержденными НКРЭКУ, и не приняло необходимых мер для списания средств должника с его счета в "Ощадбанке".

ЧАО "НЭК "Укрэнерго" вопреки п. 1.7.5. Правил рынка, на период существования у ООО "Юнайтед Энерджи" статуса "дефолтный", не было принято к должнику таких мер, а именно, не было остановлено будущие и отменено действующие регистрации двусторонних договоров о продаже электрической энергии, не было установлено нулевой объем продажи электроэнергии, не было направлено каждый рабочий день в 10:30 в уполномоченный банк справку о размере задолженности ООО "Юнайтед Энерджи" по оплате стоимости его небалансов для списания средств счета должника и направления указанных средств на погашение его задолженности,

– говорится в решении.

Суд отметил, что "Укрэнерго" прекратило поставлять электроэнергию должнику только после того, как общий объем задолженности должника превысил сумму выданной банковской гарантии.

"Направление в дальнейшем требований банка совокупно указывают на то, что поведение ЧАО "НЭК "Укрэнерго" было недобросовестным, и было направлено на наступление гарантийного случая с целью получения от банка выплаты денежных средств по гарантии", – отмечается в решении.

То есть, своим недобросовестным поведением ЧАО "НЭК "Укрэнерго" способствовал наступлению отлагательного обстоятельства – нарушению должником основного обязательства (увеличению задолженности по договору и невозможности выполнения им своего обязательства), которой обусловлено наступление обязанности у гаранта, а потому учитывая положения ч. 4 ст. 212 ГК Украины, следует считать, что предусмотренное гарантией обстоятельство для выплаты банком бенефициару денежных средств в счет погашения задолженности ООО "Юнайтед Энерджи" "за проданную ему электроэнергию для урегулирования небаланса после приобретения им статуса "дефолтный" является такой, что не наступила", – добавляется в решении.

Напомним, в марте 2024 года НАБУ объявило о завершении расследования по фактам поставки электроэнергии НЭК "Укрэнерго" ООО "Юнайтед Энерджи" и нанесения ущерба НЭК "Укрэнерго" в размере 716 миллионов гривен. В июле 2024 Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть новое уголовное производство, в рамках которого установить причастность к нанесению ущерба государственной компании ее руководителя Владимира Кудрицкого, уволенного с должности главы НЭК 2 сентября.