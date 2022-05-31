Суд признал виновными двух российских военных и приговорил их к 11,5 годам тюрьмы
31 мая 2022 , 11:54Читати новину українською
Источник:Грати
Суд признал виновными российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова в нарушении законов и обычаев войны. Их приговорили к 11,5 годам заключения.
По версии следствия, в первый день полномасштабного вторжения Бобыкин и Иванов по установке залпового огня "Град" обстреляли Харьковскую область с российской, а затем и украинской территории, разрушив гражданскую инфраструктуру, жилые дома и лицей.
Обвиняемые полностью признали вину, поэтому суд не изучал доказательства.
До вступления приговора в действие обвиняемые будут находиться в СИЗО.