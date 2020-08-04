14 апреля 2020 года СБУ задержала украинского генерал-майора Валерия Шайтанова. Его подозревают в государственной измене и совершении терактов. Сейчас ему продлили арест еще на два месяца.

Арест Шайтанова продлится до 2 октября 2020 года, сообщает Интерфакс-Украина.

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На одном из судебных заседаний адвокат Шайтанова называл уголовное дело против него "основанием". По его словам, материалы дела якобы не подтверждают подготовку теракта.

Он также подчеркнул, что все свидетели по делу – сотрудники СБУ, и их показания выглядят как допрос одного оперативника другим.

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