Суд продлил арест генерал-майору СБУ Шайтанову, которого подозревают в госизмене
14 апреля 2020 года СБУ задержала украинского генерал-майора Валерия Шайтанова. Его подозревают в государственной измене и совершении терактов. Сейчас ему продлили арест еще на два месяца.
Арест Шайтанова продлится до 2 октября 2020 года, сообщает Интерфакс-Украина.
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На одном из судебных заседаний адвокат Шайтанова называл уголовное дело против него "основанием". По его словам, материалы дела якобы не подтверждают подготовку теракта.
Он также подчеркнул, что все свидетели по делу – сотрудники СБУ, и их показания выглядят как допрос одного оперативника другим.
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Задержание Шайтанова: основное
- СБУ задержала генерал-майора Валерия Шайтанова 14 апреля. У службы есть доказательства государственной измены своего сотрудника. Вероятно, он был скрытым агентом ФСБ России.
- Шайтанова также подозревают в планировании убийства чеченского добровольца Адама Осмаева. Были заявления и о подготовке покушения на Авакова, однако впоследствии их опровергли.
- По данным СБУ Валерий Шайтанов планировал ряд терактов на территории Украины. За это он должен был получить вознаграждение в 200 тысяч долларов и российский паспорт.
- Правоохранители считают, что он находился на агентурном связи под псевдоним "Бобаль" у полковника ФСБ Игоря Егорова. Он является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ.
- В СБУ отмечают, что используя свое служебное положение, Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров СБУ.
- Шевченковский районный суд Киева избирал меру пресечения генералу-майору в виде содержания под стражей до 14 июня 2020 года включительно.