14 квітня 2020 року СБУ затримала українського генерал-майора Валерія Шайтанова. Його підозрюють у державній зраді та вчиненні терактів. Наразі йому продовжили арешт ще на два місяці.

Арешт Шайтанова триватиме до 2 жовтня 2020 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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На одному з судових засідань адвокат Шайтанова називав кримінальну справу проти нього "підставою". За його словами, матеріали справи нібито не підтверджують підготовку теракту.

Він також наголосив, що всі свідки у справі – співробітники СБУ, і їхні показання виглядають як допит одного оперативника іншим.

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