Суд продовжив арешт генерал-майору СБУ Шайтанову, якого підозрюють у держзраді
14 квітня 2020 року СБУ затримала українського генерал-майора Валерія Шайтанова. Його підозрюють у державній зраді та вчиненні терактів. Наразі йому продовжили арешт ще на два місяці.
Арешт Шайтанова триватиме до 2 жовтня 2020 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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На одному з судових засідань адвокат Шайтанова називав кримінальну справу проти нього "підставою". За його словами, матеріали справи нібито не підтверджують підготовку теракту.
Він також наголосив, що всі свідки у справі – співробітники СБУ, і їхні показання виглядають як допит одного оперативника іншим.
Затримання Шайтанова: основне
- СБУ затримала генерал-майора Валерія Шайтанова 14 квітня. Служба має докази державної зради свого співробітника. Ймовірно, він був прихованим агентом ФСБ Росії.
- Шайтанова також підозрюють у плануванні вбивства чеченського добровольця Адама Осмаєва. Були заяви й про підготовку замаху на Авакова, однак згодом їх спростували.
- За даними СБУ, Валерій Шайтанов планував низку терактів на території України. За це він мав отримати винагороду у 200 тисяч доларів та російський паспорт.
- Правоохоронці вважають, що він перебував на агентурному зв’язку під псевдонім "Бобиль" у полковника ФСБ Ігоря Єгорова. Він є співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ.
- В СБУ наголошують, що використовуючи своє службове становище, Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших та вищих офіцерів СБУ.
- Шевченківський районний суд Києва обирав запобіжний захід генералу-майору у вигляді тримання під вартою до 14 червня 2020 року включно.