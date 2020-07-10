Контррозвідка СБУ 14 квітня затримала генерал-майора Валерія Шайтанова, якого підозрюють у роботі на Федеральну службу безпеки Російської Федерації. 9 липня СБУ опублікувала нові подробиці про його вербувальника. Що це змінює?

Оприлюднені сьогодні дані доповнили контекст однієї з найгучніших операцій української контрозвідки за останні роки. Про що саме ідеться – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Валерій Шайтанов: біографія та факти про затриманого генерал-майора

Що відбувається у справі Шайтанова?

14 квітня 2020 року СБУ провела багатоетапну спецоперацію та затримала українського генерал-майора Валерія Шайтанова. Його підозрюють у державній зраді та вчиненні терактів. Зокрема Шайтанова підозрюють у плануванні вбивства чеченського добровольця Адама Осмаєва, який воював на стороні України на Донбасі.

На момент затримання повідомлялось, що Шайтанов міг бути прихованим агентом ФСБ Росії –перебував на агентурному зв’язку в полковника ФСБ Ігоря Єгорова. Якщо виходити із суті записів, які публікує спецслужба – Шайтанов міг працювати на іншу країну 6 років.

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16 квітня в Києві затримали екс-співробітника Центру спецоперацій "А" СБУ, якого називають фігурантом у цій справі. Підозрюють, що затриманий, як і Шайтанов, підтримував контакти з російським полковником Єгоровим.

Під час обшуку у нього вдома знайшли арсенал вогнепальної зброї та боєприпасів: кілька гранатометів і гвинтівок, пістолет STEYR 1914 з глушником, рушниця Mauser-Werks, патрони, гранати, капсули-детонатори і речовину, схожу на пластид.

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На одному з судових засідань адвокат Шайтанова називав кримінальну справу проти нього "підставою". За його словами, матеріали справи нібито не підтверджують підготовку теракту. Він також наголосив, що всі свідки у справі – співробітники СБУ, і їхні показання виглядають як допит одного оперативника іншим.

Захист генерал-майора також просив суд передати справу в Госбюро розслідувань, аргументуючи це тим, що його клієнт був співробітником СБУ і був звільнений тільки в день оголошення йому підозри. Однак суд у цьому відмовив.

Зараз Шайтанов взятий під варту і пробуде там до 8 серпня.

Що відомо про полковника, якого називають куратором Шайтанова?

Це – полковник ФСБ Ігор Єгоров. Він є старшим офіцером елітного підрозділу спецназу ФСБ, відомого як Департамент V, наступника елітного підрозділу КДБ по підривній діяльності і спецоперацій "Вимпел".

Полковник ФСБ Ігор Єгоров / Скріншот презентації СБУ

Слідство володіє доказами, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тисяч доларів та паспорт громадянина РФ. У якості виконавця Шайтанов спеціально підібрав особу серед колишніх бійців спецпідрозділів.

Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat встановили, що Єгоров може бути пов’язаний із замахами на Адама Осмаєва в Україні і вбивством чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні в серпні 2019 року.

Крім того, за даними команди Bellingcat, Єгоров під позивним "Ельбрус" може бути причетним до справи про катастрофу літака рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році. Він був включений в список фігурантів справи МН17 як представник військового командування РФ, який прибув на Донбас у ті дні, коли туди також був доставлений "Бук", яким збили літак.

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Крім того "Ельбрус" згадувався в блогах бойовиків як один з військових командирів РФ, які виконували завдання в Луганській області.

Також "Ельбрус" фігурував в свідченнях бойовика, який захопив в полон Надію Савченко. За його словами, він передав "Ельбрусу" речі Савченко.

У Bellingcat відзначають, незважаючи на те, що полковник Єгоров зіграв чималу роль в незаконних анексії Криму і вторгнення Росії в Східну Україну, він багато і вільно переміщався по світу. З 2011 року він придбав в цілому 481 авіаквиток, в основному на рейси усередині Росії. З 2014 року Єгоров здійснив 37 міжнародних поїздок, більшість з яких – в країни ЄС.

У Bellingcat відзначають, що у Єгорова практично немає цифрового сліду, а у нього немає акаунтів в соціальних мережах. Корпоративні реєстри показують його як власника і "ліквідатора" компанії під назвою Центр спеціалізованого обладнання, заснованої в 2012 році і в даний час ліквідованої.

У Bellingcat є свідчення того, що не пізніше березня 2020 року французькі правоохоронні органи відправили до Шенгенської поліції попередження щодо Єгорова - "стежити, але не заарештовувати", посилаючись на "транскордонне кримінальне розслідування".

Що нового повідомили в СБУ?

Дані, які мають підтвердити тісний зв’язок вербувальника українського генерала із війною на Донбасі. І є зайвим нагадування про вплив Російської Федерації та її військовослужбовців на початок бойових дій на Донбасі.

Контррозвідка Служби безпеки України зібрала аудіоперехоплення телефонних розмов полковника ФСБ РФ Ігоря "Ельбруса" Єгорова, який, за їхніми даними, завербував генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова. З них випливає, що росіянин був одним із безпосередніх організаторів війни на Донбасі і окупації частини української території.

У спецслужбі стверджують, що з літа 2014 року Єгоров безпосередньо координував діяльність гібридних військ РФ у Луганській області, зокрема диверсійних груп, збирав розвідінформацію, доводив до польових командирів бойовиків вказівки російського командування, погоджував дії із "міністерством оборони ДНР", відповідав за постачання окупантів озброєнням і боєприпасами, організовував взаємодію незаконних збройних формувань.

Також у записах згадується випадок зі збиттям українського Су-25. Виходячи із дат, які вказані в оприлюднених розмовах, ідеться про збиття літака, яке сталось ввечері 16 липня в районі Амвросіївки Донецької області. Під час розвороту літака він був обстріляний в хвостову частину від кордону з Російською Федерацією. Тоді Міноборони повідомило, що обстріл був здійснений ракетами класу "повітря — повітря" з військових літаків Збройних Сил РФ, які патрулювали в парі кордон у визначеному районі. Літак Су-25 був збитий, льотчик катапультувався та був евакуйований у безпечне місце.

Також зі свіжоопублікованих записів СБУ випливає, що Єгоров назвав себе "першим заступником командувача військ Новоросії" та особисто був присутній на окупованій території, а також перенаправляв групи бойовиків із Криму на Донбас.