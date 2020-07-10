Контрразведка СБУ 14 апреля задержали генерал-майора Валерия Шайтанова, которого подозревают в работе на Федеральную службу безопасности Российской Федерации. 9 июля СБУ опубликовала новые подробности о его вербовщике. Что это меняет?

Обнародованные сегодня данные дополнили контекст одной из самых громких операций украинской контрразведки за последние годы. О чем именно идет речь – читайте в материале 24 канала.

Важно Валерий Шайтанов: биография и факты о задержанном генерал-майоре

Что происходит в деле Шайтанова?

14 апреля 2020 года СБУ провела многоэтапную спецоперацию и задержала украинского генерал-майора Валерия Шайтанова. Его подозревают в государственной измене и совершении терактов. В частности Шайтанова подозревают в планировании убийства чеченского добровольца Адама Осмаева, который воевал на стороне Украины на Донбассе.

На момент задержания сообщалось, что Шайтанов мог быть скрытым агентом ФСБ России – находился на агентурной связи у полковника ФСБ Игоря Егорова. Если исходить из сути записей, которые публикует спецслужба, – Шайтанов мог работать на другую страну 6 лет.

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16 апреля в Киеве задержали экс-сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ, которого называют фигурантом по этому делу. Подозревают, что задержанный, как и Шайтанов, поддерживал контакты с российским полковником Егоровым.

Во время обыска у него дома нашли арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов: несколько гранатометов и винтовок, пистолет STEYR 1914 с глушителем, ружье Mauser-Werks, патроны, гранаты, капсюля-детонаторы и вещество, похожее на пластид.

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На одном из судебных заседаний адвокат Шайтанова называл уголовное дело против него "основанием". По его словам, материалы дела якобы не подтверждают подготовку теракта. Он также отметил, что все свидетели по делу – сотрудники СБУ, и их показания выглядят как допрос одного оперативника другим.

Защита генерал-майора также просила суд передать дело в Госбюро расследований, аргументируя это тем, что его клиент был сотрудником СБУ и был освобожден только в день объявления ему подозрения. Однако суд в этом отказал.

Сейчас Шайтанов взят под стражу и пробудет там до 8 августа.

Что известно о полковнике, которого называют куратором Шайтанова?

Это полковник ФСБ Игорь Егоров. Он является старшим офицером элитного подразделения спецназа ФСБ, известного как Департамент V, преемника элитного подразделения КГБ по подрывной деятельности и спецопераций "Вымпел".

Полковник ФСБ Игорь Егоров / Скриншот презентации СБУ

Следствие располагает доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тысяч долларов и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat установили, что Егоров может быть связан с покушениями на Адама Осмаева в Украине и убийством чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года.

Кроме того, по данным команды Bellingcat, Егоров под позывным "Эльбрус" может быть причастен к делу о катастрофе самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году. Он был включен в список фигурантов дела МН17 как представитель военного командования РФ, прибывший на Донбасс в те дни, когда туда также был доставлен "Бук", которым сбили самолет.

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Кроме того "Эльбрус" упоминался в блогах боевиков как один из военных командиров РФ, выполнявших задачи в Луганской области.

Также "Эльбрус" фигурировал в показаниях боевика, который захватил в плен Надежду Савченко. По его словам, он передал "Эльбрусу" вещи Савченко.

В Bellingcat отмечают, несмотря на то, что полковник Егоров сыграл немалую роль в незаконной аннексии Крыма и вторжении России в Восточную Украину, он много и свободно перемещался по миру. С 2011 года он приобрел в целом 481 авиабилет, в основном на рейсы внутри России. С 2014 года Егоров совершил 37 международных поездок, большинство из которых – в страны ЕС.

В Bellingcat отмечают, что у Егорова практически нет цифрового следа, а на его имя нет аккаунтов в социальных сетях. Корпоративные реестры показывают его как владельца и "ликвидатора" компании под названием Центр специализированного оборудования, основанной в 2012 году и в настоящее время ликвидированной.

В Bellingcat есть свидетельства того, что не позднее марта 2020 года французские правоохранительные органы отправили в Шенгенскую полицию предупреждения о Егорове – "следить, но не арестовывать", ссылаясь на "трансграничное уголовное расследование".

Что нового сообщили в СБУ?

Данные, которые должны подтвердить тесную связь вербовщика украинского генерала с войной на Донбассе. И лишним будет напоминание о влиянии Российской Федерации и ее военнослужащих на начало боевых действий на Донбассе.

Контрразведка Службы безопасности Украины собрала аудиоперехваты телефонных разговоров полковника ФСБ РФ Игоря "Эльбруса" Егорова, который, по их данным, завербовал генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Из них следует, что россиянин был одним из непосредственных организаторов войны на Донбассе и оккупации части украинской территории.

В спецслужбе утверждают, что с лета 2014 года Егоров непосредственно координировал деятельность гибридных войск РФ в Луганской области, в частности диверсионных групп, собирал развединформацию, доводил до полевых командиров боевиков указания русского командования, согласовывал действия с "министерством обороны ДНР", отвечал за снабжение оккупантов вооружением и боеприпасами, организовывал взаимодействие незаконных вооруженных формирований.

Также в записях упоминается случай со сбитием украинского Су-25. Исходя из дат, указанных в обнародованных разговорах, речь идет о сбитии самолета, которое произошло вечером 16 июля в районе Амвросиевки Донецкой области. Во время разворота он был обстрелян в хвостовую часть от границы с Российской Федерацией. Тогда Минобороны сообщило, что обстрел был произведен ракетами класса "воздух – воздух" с военных самолетов Вооруженных Сил РФ, которые патрулировали в паре границу в определенном районе. Самолет Су-25 был сбит, летчик катапультировался и был эвакуирован в безопасное место.

Также из свежеопубликованных записей СБУ следует, что Егоров был "первым заместителем командующего войсками Новороссии" и лично присутствовал на оккупированной территории, а также перенаправил группы боевиков из Крыма на Донбасс.