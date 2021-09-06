Суд продлил меру пресечения экс-начальнику СБУ Киева Щеголеву за разгон Майдана

Шевченковский суд Киева 6 сентября продлил меру пресечения бывшему начальнику СБУ в Киеве Александру Щеголеву. Подозреваемый находится под личным обязательствам до 4 ноября.

Щеголева подозревают в разгоне Майдана в ночь на 19 февраля 2014 года. Сейчас суд перешел к исследованию видео с камер наблюдения.

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Шевченковский суд продлил Александру Щеголеву меру пресечения в виде личного обязательства до 4 ноября 2021 года,

– говорится в сообщении.

Что известно об Александре Щеголеве

Руководителем Службы безопасности Украины в Киеве мужчину назначил президент-беглец Виктор Янукович в 2013 году. Перед тем Щеголев был заместителем руководителя СБУ в Донецкой области. 20 августа 2015 года начальника задержали, а на следующий день Печерский суд Киева его арестовал. Его обвинили в: рганизации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции, в частности ее силовой фазы в Доме профсоюзов. 26 июня 2019 года Шевченковский суд смягчил меру пресечения Щеголеву. Из СИЗО его перевели под домашний арест. Руководителем Службы безопасности Украины в Киеве мужчину назначил президент-беглец Виктор Янукович в 2013 году. Перед тем Щеголев был заместителем руководителя СБУ в Донецкой области. 20 августа 2015 года начальника задержали, а на следующий день Печерский суд Киева его арестовал. Его обвинили в:26 июня 2019 года Шевченковский суд смягчил меру пресечения Щеголеву. Из СИЗО его перевели под домашний арест.