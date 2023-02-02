Как отметили в самом ВАКС, коллегия судей уже удовлетворила ходатайство народного депутата.

Важно Судью Высшего админсуда Украины подозревают в недекларировании

Интересно, что сам прокурор поддержал мнение о том, что такое освобождение от ответственности возможно.

ВАКС освободил от уголовной ответственности народного депутата Украины в связи с действенным раскаянием и закрыл уголовное производство,

– информирует суд.

Обратите внимание! В сообщении ВАКС не указывается фамилия нардепа, однако украинские СМИ утверждают, что говорится о нардепе от "Слуги народа" Владимире Гевко.

В чем обвиняют Владимира Гевко

Следствие установило, что народный депутат не внес в декларацию за 2020 год сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 миллионов гривен.

Также почти на 10 тысяч гривен была занижена сумма средств, размещенных на депозитах, некорректно отражены и сведения о полученных процентах по этим депозитам.

В общем, сведения в е-декларации за 2020 год нардепа отличаются от достоверных более чем на 3,75 миллиона гривен. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали на основании заключения НАПК.

НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепу Гевко. Недавно САП заподозрила еще одного нардепа в недостоверном декларировании.

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Ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило подозрение в недостоверном е-декларировании еще одному нардепу от "Слуги народа". В НАБУ не уточнили фамилии нардепа, а в комментарии 24 Каналу отметили, что не могут рассказать больше, чем сообщили. Однако источники все-таки подтвердили, что говорится именно о Юрии Камельчуке.

Депутат не внес в декларацию сведения о квартире на Печерске (центральный район Киева), которую арендовал в течение двух лет – с октября 2019 года. Стоимость квартиры составляет более 3,6 миллиона гривен. Кроме того, нардеп не указал данные о непогашенном кредите перед банком на сумму более 48,8 тысячи долларов.