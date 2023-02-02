Як зазначили у самому ВАКС, колегія суддів вже задовольнила клопотання народного депутата.

Важливо Суддю Вищого адмінсуду України підозрюють у недекларуванні

Цікаво, що сам прокурор толерував думку про те, що таке звільнення від відповідальності є можливим.

ВАКС звільнив від кримінальної відповідальності народного депутата України у зв'язку з дійовим каяттям та закрив кримінальне провадження,

– інформує суд.

Зверніть увагу! У повідомленні ВАКС не вказується прізвище нардепа, проте українські ЗМІ стверджують, що мовиться про нардепа від "Слуги народу" Володимира Гевка.

У чому звинувачують Володимира Гевка

Слідство встановило, що народний депутат не вніс до декларації за 2020 рік відомості про оренду житла в центрі Києва вартістю понад 3,7 мільйона гривень.

Також майже на 10 тисяч гривень була занижена сума коштів, розміщених на депозитах, некоректно відображені й відомості з одержаних відсотків за цими депозитами.

Загалом, відомості в е-декларації за 2020 рік нардепа відрізняються від достовірних на понад 3,75 мільйона гривень. Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали на підставі висновку НАЗК.

НАБУ і САП повідомили про підозру нардепу Гевку. Нещодавно САП запідозрила ще одного нардепу у недостовірному декларуванні.

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Додамо, що раніше Національне антикорупційне бюро повідомило підозру у недостовірному е-декларуванні ще одному нардепу від "Слуги народу". У НАБУ не уточнили прізвища нардепа, а у коментарі 24 каналу зауважили, що не можуть розповісти більше, ніж уже повідомили. Однак, джерела таки підтвердили, що мовиться саме про Юрія Камельчука.

Депутат не вніс до декларації відомості про квартиру на Печерську (центральний район Києва), яку орендував упродовж двох років – з жовтня 2019. Вартість квартири становить понад 3,6 мільйона гривень. Крім того, нардеп не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на суму понад 48,8 тисячі доларів.