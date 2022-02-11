Жалобы рассматривали в Киевском апелляционном суде, сообщает 24 канал.

Ранее Под судом, где рассмотрят апелляцию на "меру пресечения" для Порошенко, произошла толкотня

Отметим, что судебное заседание начали в 11:15 — с задержкой в 15 минут.

Почему стороны оспаривали меру пресечения

Еще в январе Печерский суд Киева избрал лидеру "Евпропейской солидарности" меру пресечения в виде личного обязательства. Срок действия постановления – до 19 марта. Это значит, Порошенко должен сдать свои паспорта, в течение этого времени ему запретят покидать территорию Украины. В то же время нардеп должен прибывать по первому требованию следователей.

Обвинение с этим не согласилось и обжаловало решение судей. Прокуроры хотели, чтобы взяли политика под стражу с альтернативой внесения залога в размере 1 миллиона гривен.

с этим не согласилось и обжаловало решение судей. Прокуроры хотели, чтобы взяли политика под стражу с альтернативой внесения залога в размере 1 миллиона гривен. Апелляцию подали и адвокаты Порошенко. Защитники пятого президента требовали, чтобы судьи отказали в избрании меры пресечения вообще.

Под судом собрались сторонники Порошенко, среди них – ряд политиков. Здание суда и территория вокруг него усиленно охраняется правоохранителями.

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