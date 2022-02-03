Об этом 3 февраля сообщил представителям СМИ адвокат пятого президента Игорь Головань.

Читайте также Порошенко превращается в Тимошенко, – журналист

В связи с болезнью одного из судей коллегии сегодня рассмотрения апелляционной жалобы относительно ареста имущества Порошенко не было,

– рассказал правозащитник.

Он отметил, что сторона защиты просила как можно быстрее назначить рассмотрение апелляции. По его словам, сказали, что ближайшим возможным днем рассмотрения апелляции будет 9 марта.

Адвокат добавил, что защита Порошенко направила в суд дополнение к апелляционной жалобе.

"Угольное дело": что известно

Порошенко 20 декабря 2021 года сообщили о подозрении в государственной измене. Она касается поставок угля на украинские ТЭЦ с оккупированных территорий Донетчины и Луганщины.

В Государственном бюро расследований пытались вызвать политика на допрос, но он уехал за границу. Впоследствии правоохранители обнародовали доказательства, что парламентарий, вероятно, не планировал свой визит заранее. Ведь приобрел билет на самолет уже после вручения повестки.

Печерский районный суд Киева 6 января арестовал имущество народного депутата. Уже 19 января Порошенко избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Офис генпрокурора 21 января подал жалобу на меру пресечения. Там не соглашались с тем, что нардепа отпустили под личное обязательство. Они считали такое наказание слишком мягким и требовали взять Порошенко под стражу с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен.

Кроме этого, Государственное бюро расследований призвало пятого президента сотрудничать со следствием. В ГБР отмечали и важность соблюдения меры пресечения.

За кем последнее слово в деле Порошенко и Медведчука: смотрите видео