Паспорта отдал только после освещения факта игнорирования

Порошенко уже сдал 4 загранпаспорта в Государственную миграционную службу. Однако в ГБР отметили, что это произошло лишь 24 января – после публичного освещения факта игнорирования нардепом решения суда.

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В тот же день лидера "Европейской Солидарности" вызвали на допрос к следователю в 16:00. Подозреваемый пришел в ГБР, однако не дождался следователя несколько минут и пошел прочь.

При этом его команда успела снять видео, что их будто в ГБР никто не ждал, хотя адвокатам было доподлинно известно, что следователь подойдет к ним за несколько минут,

– рассказали в Бюро.

Теперь Порошенко вызывают к следователю 31 января в 11:00. ГБР призвало нардепа "прекратить манипулировать общественным мнением".

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