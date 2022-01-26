Паспорти віддав лише після висвітлення факту ігнорування

Порошенко вже здав 4 закордонні паспорти у Державну міграційну службу. Однак в ДБР зазначили, що це сталося лише 24 січня – після публічного висвітлення факту ігнорування нардепом рішення суду.

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У той же день лідера "Європейської Солідарності" викликали на допис до слідчого о 16:00. Підозрюваний прийшов у ДБР, однак не дочекався слідчого кілька хвилин й пішов геть.

При цьому його команда встигла зняти відео, що їх ніби в ДБР ніхто не чекав, хоча адвокатам було достеменно відомо, що слідчий підійде до них за декілька хвилин,

– розповіли у Бюро.

Тепер Порошенка викликають до слідчого 31 січня об 11:00. ДБР закликало нардепа "припинити маніпулювати суспільною думкою".

Які зобов'язання суд поклав на Порошенка:

здати на зберігання до відповідних органів документи, що дають право виїзду за кордон;

прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

не виїжджати за межі Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти про зміну свого місця проживання.

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