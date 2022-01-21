Захисники Порошенка на брифінгу прокоментували інформацію про те, що політик нібито сплатив своїм адвокатам за послуги 11 мільйонів гривень.

До речі Офіс генпрокурора подав скаргу на запобіжний захід для Порошенка

Про яких адвокатів мовилось

Адвокати стверджують, що мовиться не про них, а про англійських юристів, які вели справу щодо позову Суркіса. Останній, за рішенням суду, мав сплатити 27 мільйонів гривень Порошенку, що і зробив.

Що відомо про справу Суркісів

Брати Суркіси подали до Високого суду Лондона позов про стягнення 350 тисяч доларів з державного "Приватбанку".

Вони стверджували, що під час націоналізації "Приватбанку" їх визнали пов'язаними зі збитковою діяльністю. Відтак конфіскували гроші з їхніх рахунків.

Верховний Суд 8 вересня 2020 року відкрив касаційне провадження за скаргою Кабміну та задовольнив клопотання "Приватбанку" чим зупинив стягнення 350 мільйонів доларів.

Суд Лондона відхилив позов Суркісів проти Порошенка та ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

Там дійшли висновку, що під час націоналізації "Приватбанку" політики діяли як державні посадовці. Через це їх не мають права судити на території Великої Британії.

Зверніть увагу! 19 січня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід для Порошенка у "вугільній" справі. Його відпустили під особисте зобов'язання. Політик має здати свої документи і прибувати до суду на вимогу.

Може бути цікаво – Справа Порошенка швидко не завершиться: факти, що свідчать не на користь політика, Підгорає: