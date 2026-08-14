Об этом сообщает сайт КГГА.

Сегодня, 14 августа, суд поставил точку в деле о распространении правоохранительными органами недостоверной информации о служебных командировках руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного. Суд полностью удовлетворил иск к Офису Генерального прокурора, Национальной полиции Украины, ГУ Национальной полиции в г. Киеве и Киевской городской прокуратуре,

– говорится в сообщении.

Суд признал не соответствующими действительности утверждения о якобы неслужебном характере командировок Загуменного и обязал ответчиков опровергнуть их на официальных интернет-ресурсах.

Ответчики обязаны опровергнуть эту информацию. Это первый случай в судебной практике, когда иск об опровержении недостоверной информации, распространенной правоохранительными органами на их официальных ресурсах, удовлетворен в полном объеме,

– подчеркнул Дмитрий Загуменный.

Он отметил, что в свое время эти утверждения стали основанием для его публичной дискредитации и нанесли репутационный ущерб не только ему лично, но и городским властям в целом. Поэтому он решил защищать свое имя и репутацию в суде.

Благодарю суд за беспристрастное и объективное рассмотрение дела. Для меня это решение важно не только как восстановление справедливости в конкретной ситуации. Это также подтверждение принципа: любые обвинения должны основываться на установленных фактах, а правоохранительные органы должны ответственно относиться к информации, которую распространяют от своего имени, – подчеркнул Загуменный.

Ранее сообщалось, что суд обязал Офис генерального прокурора возбудить производство по факту незаконного привлечения к уголовной ответственности руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного.

Также сообщалось, что в конце сентября 2025 года правоохранители вручили Загуменному уведомление о подозрении, и сразу после этого в СМИ началась кампания по дискредитации его личности.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что с 2019 года против представителей столичной власти было возбуждено более 1500 уголовных дел.

Силовики провели за это время 1200 обысков и вручили более 300 уведомлений о подозрении. При этом лишь 4 дела завершились обвинительными приговорами, вступившими в законную силу. А подавляющее большинство дел разваливаются, даже не доходя до суда.