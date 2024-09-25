За действия против человечности: суд в Аргентине выдал ордер на арест венесуэльского диктатора Мадуро

Федеральный суд Аргентины призвал произвести "немедленный" арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро и министра внутренних дел Диосдадо Кабельо. Такое решение было принято за возможные преступления против человечности, направленные против оппозиционеров.

Об этом сообщает АР. В Венесуэле с 2014 года действует систематический механизм репрессий, насильственных исчезновений людей, пыток, убийств и преследований диссидентов.

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Суд в Аргентине постановил немедленно арестовать президента Венесуэлы

Решение суда было вынесено в понедельник, 23 сентября. Судьи федерального суда Пабло Бертуцци, Леопольдо Брулья и Мариано Леренс постановили, что ордера на арест Николаса Мадуро и Диосдадо Кабельо должны быть немедленно выполнены, а их международный арест должен быть одобрен Интерполом для экстрадиции в Аргентинскую Республику.

Справка. Дело против Мадуро и его правой руки было подано в аргентинские суды Аргентинским форумом, что позволяет принимать меры против преступлений против человечности, даже если они были совершены за пределами страны.

Судебное решение в Аргентине было вынесено всего через несколько часов после того, как Верховный суд Венесуэлы выдал ордер на арест президента Аргентины Хавьера Милея.

Это произошло на фоне конфликта между двумя странами, связанного с задержанием на аргентинской территории и передачей в США грузового самолета, который, по информации Вашингтона, продали венесуэльская государственная компания и санкционированная иранская авиакомпания.

Напомним, что в США арестовали самолет самопровозглашенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро стоимостью примерно 13 миллионов долларов.