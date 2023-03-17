Путина обязаны арестовать в 122 странах мира, если он там окажется: где именно

Суд Гааге 17 марта выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Теперь диктатор должен быть арестован в 122 странах мира.

Глава государства-агрессора теперь имеет официальный статус подозреваемого в незаконном принудительном перемещении украинских детей. Ордер на арест выдали также на имя уполномоченного по правам ребенка в России Львовой-Беловой.

Важно Суд в Гааге выдал ордер на арест Путин а

Где Путина должны арестовать

За пределами России Путин должен быть арестован и передан в суд. Задержать диктатора могут на территории стран, ратифицировавших Римский устав. Это международный договор, который учредил Международный уголовный суд.

Римский устав подписали 155 государств, но ратифицировали 122. Украина еще не ратифицировала. Следовательно, Путина обязаны задержать практически во всех странах Европы, в Канаде, Японии, ряде государств Африки и т.д.

США, Россия и Израиль сначала подписали устав, но затем отозвали свои подписи. Китай не ратифицировал документ.

Зеленым обозначены страны, которые ратифицировали / Инфографика Википедии

Что говорят в России

Понятно, что этим ордером мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности. Несмотря на это, в России уверяют, мол, им все равно и решение суда для Москвы не будет иметь значения.

Аргументируют это тем, что Россия не ратифицировала Римский устав. Правда, руководствуясь такой логикой, Путину придется тщательно выбирать страны для своих командировок или оставаться в бункере и дальше.