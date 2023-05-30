"Этот беспорядок надо прекращать": во Львове перенесли судебное заседание по делу рынка "Добробут"

30 мая Апелляционный хозяйственный суд должен был поставить точку в решении по рынку "Добробут" во Львове. Однако заседание перенесли.

Об этом сообщил корреспондент 24 Канала. Адвокат фирмы "Галинвест" Евгений Лейко сказал журналистам, что городскому совету были известны связи инвесторов с Москвой, возникшие еще в 90-х годах.

Смотрите также Махинация на 500 миллионов гривен: как Львов могут оставить без большого земельного участка

Какая позиция предприятия

По словам Лейко, каждый мэр Львова принимал какое-либо участие в подписании документов, касающихся этой истории.

Мы считаем, что предприятие действовало в этом правоотношении абсолютно законно, имеет в подтверждение все документы, касающиеся и земельного участка, и строительства. Соответственно, мы надеемся на будущее справедливое решение суда,

– сказал адвокат.

Он также добавил, что участок рынка "Добробут" принадлежит городу "и всегда ему принадлежал". Об этом, по его словам, свидетельствуют записи в Едином государственном реестре.

Садовый требует право собственности для города

ООО "Совместное украинско-австрийское предприятие "Галинвест" принадлежит австрийской компании, конечным бенефициаром которого является львовянин Валерий Холодило.

Все, что начинается в Москве – это большая афера. Как началось создание этого предприятия в Москве, так и продолжается по сей день. Потому что так выглядит, что они хотели с самого начала ограбить общину. Пока так выглядит, что все эти аферы продолжались системно и планомерно, поэтому город потерял активы,

– утверждает мэр Львова Андрей Садовый.

Он добавил, что сейчас единственный актив, который есть у города – это земельный участок, зарегистрированный с нарушениями всех процедур. Кроме того, по словам мэра, принадлежащее Галинвест имущество стоит более 500 миллионов гривен.

"И я требую, чтобы город получил право на это все, потому что это принадлежит общине города... Люди, которые были у власти в 90-х годах, системно обманывали и они продолжают это делать и сейчас. Единственная защита – это максимальная публичность и открытость", – подчеркнул Садовый.

Глава города предупредил, что по этому делу говорится о серьезном активе, поэтому нужно сделать невозможным любые коррупционные действия.

"Этот беспорядок, который там есть, нужно прекращать однозначно", – констатировал мэр.

Что известно о деле рынка "Добробут"