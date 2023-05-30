"Этот беспорядок надо прекращать": во Львове перенесли судебное заседание по делу рынка "Добробут"
30 мая Апелляционный хозяйственный суд должен был поставить точку в решении по рынку "Добробут" во Львове. Однако заседание перенесли.
Об этом сообщил корреспондент 24 Канала. Адвокат фирмы "Галинвест" Евгений Лейко сказал журналистам, что городскому совету были известны связи инвесторов с Москвой, возникшие еще в 90-х годах.
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Какая позиция предприятия
По словам Лейко, каждый мэр Львова принимал какое-либо участие в подписании документов, касающихся этой истории.
Мы считаем, что предприятие действовало в этом правоотношении абсолютно законно, имеет в подтверждение все документы, касающиеся и земельного участка, и строительства. Соответственно, мы надеемся на будущее справедливое решение суда,
– сказал адвокат.
Он также добавил, что участок рынка "Добробут" принадлежит городу "и всегда ему принадлежал". Об этом, по его словам, свидетельствуют записи в Едином государственном реестре.Справочно. ООО "Совместное украинско-австрийское предприятие "Галинвест" принадлежит австрийской компании, конечным бенефициаром которого является львовянин Валерий Холодило.
Садовый требует право собственности для города
Все, что начинается в Москве – это большая афера. Как началось создание этого предприятия в Москве, так и продолжается по сей день. Потому что так выглядит, что они хотели с самого начала ограбить общину. Пока так выглядит, что все эти аферы продолжались системно и планомерно, поэтому город потерял активы,
– утверждает мэр Львова Андрей Садовый.
Он добавил, что сейчас единственный актив, который есть у города – это земельный участок, зарегистрированный с нарушениями всех процедур. Кроме того, по словам мэра, принадлежащее Галинвест имущество стоит более 500 миллионов гривен.
"И я требую, чтобы город получил право на это все, потому что это принадлежит общине города... Люди, которые были у власти в 90-х годах, системно обманывали и они продолжают это делать и сейчас. Единственная защита – это максимальная публичность и открытость", – подчеркнул Садовый.
Глава города предупредил, что по этому делу говорится о серьезном активе, поэтому нужно сделать невозможным любые коррупционные действия.
"Этот беспорядок, который там есть, нужно прекращать однозначно", – констатировал мэр.
Что известно о деле рынка "Добробут"
- 30 лет назад на территории нынешнего рынка "Добробут" планировали построить 5-этажную гостиницу "Золотой лев" с автостоянкой. Тогда городской совет совместно с украинско-австрийской фирмой учредил ООО "Галинвест".
- Из-за кризиса строительство остановилось на уровне фундамента. А на его месте обустроили действующий временный рынок "Добробут", пока инвестор не возобновит строительство гостиницы. Эта торговля затянулась на четверть века.
- Впоследствии городской совет был исключен из перечня учредителей. А недавно "Галинвест" зарегистрировал право пользования участком и право собственности на промышленно-продовольственный торговый центр, которого не существует, что и стало основанием для Львовского городского совета обратиться в суд.
- Мэр Львова подчеркнул, что общину города хотят обокрасть ориентировочно на 500 миллионов гривен. Он пояснил, что фирма "Галинвест", зарегистрированная в Москве, еще в начале независимости обманула городские власти.