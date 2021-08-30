Суд взял под стражу ветерана АТО Довбыша за столкновения под ОП
Источник:Klymenko Time
В Киеве суд избрал меру пресечения ветерану войны на Донбассе Олегу Довбышу. За участие в столкновениях под Офисом Президента 14 августа мужчину взяли под стражу на 2 месяца.
Меру пресечения Довбыша 30 августа избрал Печерский районный суд Киева. Ветерана войны на Востоке взяли под стражу.
Читайте также Грозит до 7 лет тюрьмы: двум участникам митинга на Банковой сообщили о подозрении
Довбыш будет находиться под стражей
Суд избрал меру пресечения участнику Нацкорпуса и столкновений во время митинга на Банковой в виде 60 суток ареста без права внесения залога,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в суде должны были избирать меру пресечения и другому активисту Нацкорпуса Дмитрию Кухарчуку. Однако он порезал руку, выражая свой протест. В итоге за ним приехала скорая.
Дело Довбыша и Кухарчука: что известно
- В полиции ранее сообщили, что 2 жителей Черкасской области – Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша – задержали по подозрению в хулиганских действиях на акции под Офисом Президента 14 августа. Тогда суд якобы назначил им "меру пресечения в виде содержания под стражей".
- Впоследствии выяснилось, что "арестованным" ветеранам лишь вручили подозрения и назначили допрос на 30 августа.
Схватки на Банковой 14 августа: коротко
- Под Офисом Президента 14 августа активисты Нацкорпуса организовали акцию "Нет – капитуляции!", во время которой возникли столкновения с правоохранителями.
- В результате пострадали 8 полицейских, из-за чего открыли уголовное производство.
- Радикалы также напали на журналиста "Букв" Александра Кужельного и избили его. Впоследствии нападавшие попросили у потерпевшего прощения.
Текст сообщения Klymenko Time:
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения "нацкорпусовцу" Олегу Довбышу, участнику столкновений с полицией во время митинга на Банковой, в виде 60 суток ареста без права внесения залога.
Напомним, сегодня участники "Нацкорпуса" пикетировали Печерский райотдел полиции, где порезал руку другой фигурант этого дела, Дмитрий Кухарчук, "в знак протеста". В итоге за ним приехала скорая.