Суд взял под стражу ветерана АТО Довбыша за столкновения под ОП

В Киеве суд избрал меру пресечения ветерану войны на Донбассе Олегу Довбышу. За участие в столкновениях под Офисом Президента 14 августа мужчину взяли под стражу на 2 месяца.

Меру пресечения Довбыша 30 августа избрал Печерский районный суд Киева. Ветерана войны на Востоке взяли под стражу.

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Довбыш будет находиться под стражей

Суд избрал меру пресечения участнику Нацкорпуса и столкновений во время митинга на Банковой в виде 60 суток ареста без права внесения залога,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в суде должны были избирать меру пресечения и другому активисту Нацкорпуса Дмитрию Кухарчуку. Однако он порезал руку, выражая свой протест. В итоге за ним приехала скорая.

Дело Довбыша и Кухарчука: что известно

В полиции ранее сообщили, что 2 жителей Черкасской области – Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша – задержали по подозрению в хулиганских действиях на акции под Офисом Президента 14 августа. Тогда суд якобы назначил им "меру пресечения в виде содержания под стражей".

Впоследствии выяснилось, что "арестованным" ветеранам лишь вручили подозрения и назначили допрос на 30 августа.

Схватки на Банковой 14 августа: коротко

Под Офисом Президента 14 августа активисты Нацкорпуса организовали акцию "Нет – капитуляции!", во время которой возникли столкновения с правоохранителями.

В результате пострадали 8 полицейских, из-за чего открыли уголовное производство.

Радикалы также напали на журналиста "Букв" Александра Кужельного и избили его. Впоследствии нападавшие попросили у потерпевшего прощения.

Текст сообщения Klymenko Time:

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения "нацкорпусовцу" Олегу Довбышу, участнику столкновений с полицией во время митинга на Банковой, в виде 60 суток ареста без права внесения залога.

Напомним, сегодня участники "Нацкорпуса" пикетировали Печерский райотдел полиции, где порезал руку другой фигурант этого дела, Дмитрий Кухарчук, "в знак протеста". В итоге за ним приехала скорая.