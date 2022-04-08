Суд взял под стражу соратника Медведчука Тараса Козака, – журналист

Соратнику кума Путина Тарасу Козаку объявили меру пресечения. Так, суд решил взять его под стражу.

Такое решение было одобрено Печерским судом Киева 7 апреля. Об этом сообщил журналист Михаил Ткач.

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Меру пресечения пророссийскому политику избрали по делу о государственной измене.

Заметим, что сейчас Козак находится в международном розыске. Раньше была информация о том, что он может скрываться в России или Беларуси.

В чем подозревают Козака

Козак и его соратник Виктор Медведчук подозреваются в покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Сообщение о подозрении им объявили 11 мая 2021 года.

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