Суд взял под стражу соратника Медведчука Тараса Козака, – журналист
8 апреля 2022 , 15:05Читати новину українською
Источник:фейсбук Михаила Ткача
Соратнику кума Путина Тарасу Козаку объявили меру пресечения. Так, суд решил взять его под стражу.
Такое решение было одобрено Печерским судом Киева 7 апреля. Об этом сообщил журналист Михаил Ткач.
Ранее Минфин США ввел санкции против соратников Медведчука Козака и Волошина
Меру пресечения пророссийскому политику избрали по делу о государственной измене.
Заметим, что сейчас Козак находится в международном розыске. Раньше была информация о том, что он может скрываться в России или Беларуси.
В чем подозревают Козака
Козак и его соратник Виктор Медведчук подозреваются в покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Сообщение о подозрении им объявили 11 мая 2021 года.
Это может вас заинтересовать – Во время оккупации Крыма Медведчук и Козак за бесценок купили бизнес в Крыму: видео