Суд закрыл производство о привлечении Тупицкого к админответственности

27 мая 2021 , 08:45
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трансляция заседания суда

Голосеевский районный суд Киева 27 мая закрыл производство по делу о привлечении отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого к административной ответственности.

Следовательно, судьи не удовлетворили 2 протокола по админнарушениям Тупицкого, которые ранее в суд направило Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции.

Важно Обвинительный акт против Тупицкого направили в суд

В чем обвиняют Тупицкого

Отстраненного главу Конституционного Суда обвиняют сразу по двум статьям:

  • о нарушении требований финансового контроля;
  • о нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

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Автор: Альона Захарова