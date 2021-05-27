Суд закрыл производство о привлечении Тупицкого к админответственности

Голосеевский районный суд Киева 27 мая закрыл производство по делу о привлечении отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого к административной ответственности.
Следовательно, судьи не удовлетворили 2 протокола по админнарушениям Тупицкого, которые ранее в суд направило Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции.
Важно Обвинительный акт против Тупицкого направили в суд
В чем обвиняют Тупицкого
Отстраненного главу Конституционного Суда обвиняют сразу по двум статьям:
- о нарушении требований финансового контроля;
- о нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
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