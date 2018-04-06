Суд арестовал капитана корабля "Норд" из аннексированного Крыма

Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей капитана крымского рыболовного судна "Норд" Владимиру Горбенко. Сайнер под российским флагом задержали в украинских территориальных водах в Азовском море.

Суд постановил арестовать капитана до 31 мая, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Однако, есть возможность внести залог. О его размере пока не сообщается. Однако, владельцы судна заявили, что внесут необходимую сумму.

Напомним, в воскресенье, 25 марта украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбуждено ряд дел.

После этого так называемое ФСБ в аннексированном Крыму возбудило уголовное производство против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа.