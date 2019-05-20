Суд арестовал обвиняемого во взяточничестве руководителя Госслужбы занятости Ярошенко

Печерский суд столицы избрал меру пресечения исполняющему обязанности главы Государственной службы занятости Валерию Ярошенко. Чиновника поймали при получении взятки в размере 480 тысяч гривен от предпринимателя.

Так, Ярошенко арестовали с правом внесения залога в 20 миллионов гривен. Его заместителя-сообщника арестовали с возможностью внесения залога в 9,6 миллиона гривен. Посреднику, который находился с должностными лицами во время передачи денег, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, передает пресс-служба ГБР.

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По данным следствия, должностные лица из Государственной службы занятости наладили схему систематического вымогательства и получения средств в виде "откатов" от предпринимателей, осуществлявших строительные и ремонтные работы центров занятости в регионах.



Ярошенко задержали в кабинете

Что известно о Валерии Ярошенко?Валерий Ярошенко был заместителем министра социальной политики Украины от июня 2014 по июль 2016 года. С этой должности его со скандалом уволил премьер Владимир Гройсман. Дело в том, что тогда фамилию Ярошенко связывали с многочисленными схемами хищения средств, выделенных на соцполитику государства.



На должности исполняющего обязанности главы Государственной службы занятости Ярошенко находится от августа 2016 года.

В частности, речь идет о Житомирском городском Центре занятости. Так, на его строительство был заключен договор на 33 миллиона гривен. Часть из этих средств предприниматель должен был заплатить в качестве "благодарности" за возможность строить.



Подозреваемым 20 мая избрали меры пресечения

Во время досудебного следствия было задокументировано несколько эпизодов получения средств через посредника.

16 мая посредник получил 480 тысяч гривен, которые уже 17 мая должны были распределяться между должностными лицами Государственной службы занятости в Киеве. Передача средств проходила в служебном кабинете главы Ярошенко.

Двое служащих и посредник были задержаны 17 мая. Им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Санкции соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.