17:37
20 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Суд арештував звинуваченого у хабарництві керівника Держслужби зайнятості Ярошенка

      191 Читать новость на русском
      Валерія Ярошенка арештували
      Валерія Ярошенка арештували / Українські новини

      Печерський суд столиці обрав запобіжний захід виконувачу обов’язків голови Державної служби зайнятості Валерію Ярошенку. Посадовця спіймали під час отримання хабара у розмірі 480 тисяч гривень від підприємця.

      Так, Ярошенка арештували з правом внесення застави у 20 мільйонів гривень. Його заступника-спільника арештували з можливістю внесення застави у 9,6 мільйона гривень. Посереднику, який перебував із посадовцями під час передачі грошей, обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, передає прес-служба ДБР.

      Читайте також: Проти Лещенка відкрили справу через можливий хабар

      За даним слідства, посадовці із Державної служби зайнятості налагодили схему із систематичного вимагання та одержання коштів у вигляді "відкатів" від підприємців, що здійснювали будівельні та ремонтні роботи центрів зайнятості в регіонах.

      Державна служба зайнятості хабар
      Ярошенка затримали в кабінеті

      Що відомо про Валерія Ярошенка?Валерій Ярошенко був заступником міністра соціальної політики України від червня 2014 по липень 2016 року. Із цієї посади його зі скандалом звільнив прем’єр Володимир Гройсман. Річ у тім, що тоді прізвище Ярошенка пов’язували із численними схемами розкрадання коштів, виділених на соцполітику держави.

      На посаді виконувача обов’язків голови Державної служби зайнятості Ярошенко перебуває від серпня 2016 року.

      Зокрема, йдеться про Житомирський міський центр зайнятості. Так, на його будівництво був укладений договір на 33 мільйони гривень. Частину з цих коштів підприємець мав заплатити у якості "подяки" за можливість будувати.


      Підозрюваним 20 травня обрали запобіжні заходи

      Під час досудового слідства було задокументовано кілька епізодів отримання коштів через посередника.

      16 травня посередник отримав 480 тисяч гривень, які вже 17 травня мали розподілятись між посадовцями Державної служби зайнятості у Києві. Передача коштів відбувалась у службовому кабінеті голови Ярошенка.

      Двоє службовців та посередник були затримані 17 травня. Їм повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих. Санкції відповідної статті Кримінального кодексу передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.

      blog_ava
      Під час інавгурації впало президентське посвідчення Зеленського: відео
      сьогодні
      31562
      Теги: Новини України Новини політики Судді Хабар Державне бюро розслідувань
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      сьогодні , 17:38 Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      Артем Овдієнко 1
      Напад на Стерненка: Портнов і Шарій зухвало називають активіста вбивцею
      сьогодні , 17:30 Напад на Стерненка: Портнов і Шарій зухвало називають активіста вбивцею
      Леонід Остальцев 110
      Нові обличчя: кого ми побачимо у парламенті
      сьогодні , 16:30 Нові обличчя: кого ми побачимо у парламенті
      Крістіна Бердинських 908
      Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      сьогодні , 16:00 Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      Олександра Дрік 387
      Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      сьогодні , 15:30 Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      Сергій Лещенко 6767
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук