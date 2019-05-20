Суд арештував звинуваченого у хабарництві керівника Держслужби зайнятості Ярошенка

Печерський суд столиці обрав запобіжний захід виконувачу обов’язків голови Державної служби зайнятості Валерію Ярошенку. Посадовця спіймали під час отримання хабара у розмірі 480 тисяч гривень від підприємця.

Так, Ярошенка арештували з правом внесення застави у 20 мільйонів гривень. Його заступника-спільника арештували з можливістю внесення застави у 9,6 мільйона гривень. Посереднику, який перебував із посадовцями під час передачі грошей, обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, передає прес-служба ДБР.

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За даним слідства, посадовці із Державної служби зайнятості налагодили схему із систематичного вимагання та одержання коштів у вигляді "відкатів" від підприємців, що здійснювали будівельні та ремонтні роботи центрів зайнятості в регіонах.



Ярошенка затримали в кабінеті

Що відомо про Валерія Ярошенка?Валерій Ярошенко був заступником міністра соціальної політики України від червня 2014 по липень 2016 року. Із цієї посади його зі скандалом звільнив прем’єр Володимир Гройсман. Річ у тім, що тоді прізвище Ярошенка пов’язували із численними схемами розкрадання коштів, виділених на соцполітику держави.



На посаді виконувача обов’язків голови Державної служби зайнятості Ярошенко перебуває від серпня 2016 року.

Зокрема, йдеться про Житомирський міський центр зайнятості. Так, на його будівництво був укладений договір на 33 мільйони гривень. Частину з цих коштів підприємець мав заплатити у якості "подяки" за можливість будувати.



Підозрюваним 20 травня обрали запобіжні заходи

Під час досудового слідства було задокументовано кілька епізодів отримання коштів через посередника.

16 травня посередник отримав 480 тисяч гривень, які вже 17 травня мали розподілятись між посадовцями Державної служби зайнятості у Києві. Передача коштів відбувалась у службовому кабінеті голови Ярошенка.

Двоє службовців та посередник були затримані 17 травня. Їм повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих. Санкції відповідної статті Кримінального кодексу передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.