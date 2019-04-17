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      Суд избрал Крючкову меру пресечения: детали

      45 Читати новину українською
      Крючкову избрали меру пресечения
      Крючкову избрали меру пресечения / twitter.com/PershiyUa

      45 суток под стражей с возможностью внести залог в 7 миллионов гривен – такую меру пресечения избрал Соломенский районный суд Киева экстрадированному из Германии Интерполом экс-нардепу Дмитрию Крючкову.

      Его обвиняют в хищении средств из госбюджета в особо крупных размерах. Сам Крючков виновным себя не считает. Информацию о мере пресечения обнародовал Центр противодействия коррупции.

      Читайте также: Крючков в суде заявил, что руководителю НАБУ Сытнику дали взятку в полмиллиона долларов

      Напомним, журналисты программы "Схемы" провели расследование и обнаружили, что экс-нардеп Дмитрий Крючков через управляемую им компанию "Энергосеть" в 2015 году организовывал схемы вывода средств из государственных облэнерго. И делал это в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

      Коротко о деле Крючкова

      В 2014 году бывший нардеп стал руководителем частной компании "Энергосеть". За год руководства Крючкова она взяла под контроль работу нескольких облэнерго. При этом Крючкова подозреваю в организации схемы незаконного вывода средств из государственных счетов.

      Журналисты "Схем" опубликовали ряд телефонных разговоров Крючкова и братьев Суркисов, в которых речь идет о контроле счетов государственных предприятий. Во время общения фигуранты обсуждают незаконные способы получения и сохранения контроля над областными энергоснабжающими компаниями: Запорожьеоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Харьковоблэнерго.


      Дмитрий Крючков в зале суда, 17 апреля 2019 года

      Детектив НАБУ Роман Войтюк назвал журналистам "Схем" сумму причиненного ущерба, которая фигурирует в процессах: "Крючковым и другими лицами (вовлеченными в коррупционную схему – 24 канал) причинен ущерб государству на общую сумму свыше 1,4 миллиарда гривен".

      В июле 2016 года Крючкова объявили в розыск по делу против холдинговой компании "Энергосеть". По данным НАБУ, Крючков с 17 мая 2016 года изменил свое место жительства, устоявшийся образ жизни, номера телефонов и скрывается от правоохранительных органов Украины за рубежом.

      Подробно о Дмитрии Крючкова: кто он такой и в каких хищениях его подозревают – читайте в материале 24 канала

      В мае 2017 года суд заочно арестовал Крючкова. Через год в апреле стало известно, что его задержали в Германии. А в мае того же года он вышел из немецкой тюрьмы под залог в 100 тысяч евро.

      В апреле 2019 года в Германии был задержан по запросу украинских правоохранителей и экстрадирован в Украину.

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      Теги: Новости Украины Расследования Деньги Коррупция Дмитрий Крючков
      Источник: 24 канал
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