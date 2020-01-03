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      Суд избрал меру пресечения Арбузову – экс-вице-премьеру в правительстве Азарова

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      Сергей Арбузов / СМИ сепаратистов

      Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Сергею Арбузову – бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова. Арбузова подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

      Учитывая, что Арбузов объявлен в международный розыск, следственный судья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому если Арбузова задержат, то не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья с участием подозреваемого должен рассмотреть вопрос о применении избранной меры или ее изменении на более мягкую.

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      Стоит уточнить, что Арбузову инкриминируют злоупотребление служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов НБУ на сумму 220 миллионов гривен.

      Отметим, что в июле 2019 года суд ЕС снял санкции с президента-беглеца Виктора Януковича и еще с 6 приближенных к нему лиц, в том числе - с Арбузова. Санкции заключались в блокировании денег этих лиц.

      Кто такой Сергей Арбузов?Бывший вице-премьер-министр Украины и глава Нацбанка, представитель "семьи" Януковича. В 2014 году бежал в Россию. В феврале 2018 года в ГПУ заявляли, что Арбузов встречался в России со скандальным бизнесменом Сергеем Курченко. Представители Януковича обсуждали пути противодействия прогрессу расследований ГПУ относительно преступной деятельности режима президента-беглеца.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Расследования Антикоррупционный суд Сергей Арбузов
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