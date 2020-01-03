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      Суд обрав запобіжний захід Арбузову – ексвіцепрем’єру в уряді Азарова

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      Сергій Арбузов / ЗМІ сепаратистів

      Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Сергію Арбузову – колишньому першому віцепрем’єр-міністру України уряду Миколи Азарова. Арбузова підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

      Враховуючи, що Арбузова оголошено в міжнародний розшук, слідчий суддя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тож, якщо Арбузова затримають, то не пізніше як через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного має розглянути питання про застосування обраного запобіжного або його зміну на м’якший.

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      Варто уточнити, що Арбузову інкримінують зловживання службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати активів НБУ на суму 220 мільйонів гривень.

      Зауважимо, що в липні 2019 року Суд ЄС зняв санкції з президента-втікача Віктора Януковича та ще з 6 наближених до нього осіб, в тому числі – з Арбузова. Санкції полягали у блокуванні грошей цих осіб.

      Хто такий Сергій Арбузов? Експерший віцепрем'єр-міністр України та глава Нацбанку, представник "сім'ї" Януковича. У 2014 році втік до Росії. У лютому 2018 року в ГПУ заявляли, що Арбузов зустрічався в Росії зі скандальним бізнесменом Сергієм Курченком. Представники Януковича обговорювали шляхи протидії прогресу розслідувань ГПУ щодо злочинної діяльності режиму президента-втікача.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Сергій Арбузов Антикорупційний суд Кримінальні новини Розслідування
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