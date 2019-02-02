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      Суд избрал меру пресечения мужчине, который облил Вилкула зеленкой

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      Облитый зеленкой Вилкул
      Облитый зеленкой Вилкул / Фото из открытых источников

      Мужчине, который в Бердянске облил зеленкой кандидата в президенты Александра Вилкула, 2 февраля суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Перед этим члену партии "Национальный корпус" Александру Солощенко объявили о подозрении в хулиганстве.

      1 февраля во Бердянске активисты протестовали против приезда Вилкула в город. Политик планировал провести в местном доме культуры встречу с избирателями. Под стенами этого дома его и облили зеленкой под возгласы "Сепар!", "Чемодан-вокзал-Россия!", "Езжай домой!", "Позор!"

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      Смотрите видео, как Вилкула облили зеленкой:

      Полиция задержала мужчину, который облил Вилкула зеленкой. Им оказался руководитель бердянского ячейки "Нацкорпуса" Александр Солощенко. На заседании Бердянского горрайонного суда Солощенко согласился с объявленным ему подозрением.

      Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства на 60 суток, рассмотрев все обстоятельства дела, а также учитывая легкую степень тяжести причиненного вреда, семейное положение и биографию.

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      Поддержать Солощенко под стены суда пришли десятки активистов "Нацкорпуса" и "Национальных дружин". Собравшиеся требовали от правоохранителей и судей отпустить задержанного и "не оказывать давление на проукраинские силы города".

      Если суд признает активиста виновным в хулиганстве, ему грозит штраф или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 5 лет.

      Что известно о Александре Вилкуле?
      Народный депутат Украины от "Оппозиционный блок" (бывшая Партия регионов). Перед этим был депутатом Днепропетровского областного совета, является сыном мэра Кривого Рога Юрия Вилкула.

      Что касается политической позиции Вилкула, то он настаивает на прекращении войны на Донбассе путем переговоров с Москвой, поддерживает русскую церковь, манипулирует настроениями жителей промышленных районов на востоке и юге, напоминая им об "успехах" режима Януковича, критикуя Революцию Достоинства.

      Активисты Евромайдана обвиняли Вилкула в организации "титушок" для борьбы с протестующими в тогдашнем Днепропетровске.

      Во время местных выборов в 2015 году Вилкула обвиняли в подкупе избирателей.

      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Новости Запорожья Бердянск Александр Вилкул
      Источник: 24 канал
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