Суд обрав запобіжний захід чоловікові, який облив Вілкула зеленкою

Чоловікові, який у Бердянську облив зеленкою кандидата у президенти Олександра Вілкула, 2 лютого суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Перед цим членові партії "Національний корпус" Олександрові Солощенку оголосили про підозру в хуліганстві.

1 лютого у Бердянську активісти протестували проти приїзду Вілкула у місто. Політик планував провести у місцевому будинку культури зустріч із виборцями. Під стінами цього будинку його й облили зеленкою під вигуки "Сепар!", "Чемодан-вокзал-Россия!", "Їдь додому!", "Ганьба!"

Читайте також: Олександра Вілкула облили зеленкою: нестримна реакція соцмереж

Дивіться відео, як Вілкула облили зеленкою:

Поліція затримала чоловіка, який облив Вілкула зеленкою. Ним виявився керівник бердянського осередку "Нацкорпусу" Олександр Солощенко. На засіданні Бердянського міськрайонного суду Солощенко погодився з оголошеною йому підозрою.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб, розглянувши всі обставини справи, а також з огляду на легку ступінь тяжкості заподіяної шкоди, сімейний стан і біографію.

Читайте також: Хто такий Олександр Вілкул: біографія кандидата у президенти

Підтримати Солощенка під стіни суду прийшли десятки активістів "Нацкорпусу" і "Національних дружин". Присутні вимагали від правоохоронців і суддів відпустити затриманого і "не чинити тиск на проукраїнські сили міста".

Якщо суд визнає активіста винним у хуліганстві, йому загрожує штраф або арешт до 6 місяців, або ж обмеження волі до 5 років.

Що відомо про Олександра Вілкула? Народний депутат України від "Опозиційний блок" (колишня Партія регіонів). Перед цим був депутатом Дніпропетровської обласної ради, є сином мера Кривого Рогу Юрія Вілкула.



Щодо політичної позиції Вілкула, то він наголошує на припиненні війни на Донбасі шляхом перегорів із Москвою, підтримує російську церкву, маніпулює настроями жителів промислових районів на сході і півдні, нагадуючи їм про "успіхи" режиму Януковича, критикуючи Революцію Гідності.



Активісти Євромайдану звинувачували Вілкула в організації "тітушок" для боротьби з протестувальниками у тодішньому Дніпропетровську.



Під час місцевих виборів у 2015 році Вілкула звинувачували у підкупі виборців.