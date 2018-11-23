Суд Лондона сохранил в силе всемирной арест средств Коломойского

Высокий суд Лондона сохранил арест средств Коломойского. Однако, признал иск Приватбанка к прежним владельцам несоответствующим своей юрисдикции.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".

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Решение суд вынес 23 ноября, сохранив всемирной арест активов олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Однако, признал дело Приватбанка против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова несоответствующим его юрисдикции, но предоставил банку право обжаловать это решение.

Судья признал, что Банк стал жертвой масштабных мошеннических действий – на сумму примерно от 329 миллионов долларов до 1,2 миллиарда долларов,

– сообщают в пресс-службе ПриватБанка.

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В декабря 2017 года ПриватБанк подал иск в суд против Коломойского и Боголюбова. В качестве обеспечительной меры был наложен всемирный арест на активы олигархов на сумму более 2,5 миллиарда долларов США.

Арест активов был выдан на основании детальных доказательств, предоставленных суду, из которых следует, что Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти два миллиарда долларов. В результате этого средства были перечислены компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.