Суд Лондона зберіг у силі всесвітній арешт коштів Коломойського

Високий суд Лондона зберіг арешт коштів Коломойського. Однак, визнав позов Приватбанку до колишніх власників невідповідним до своєї юрисдикції.

Про це повідомляє інформагентство "Інтерфакс-Україна".

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Рішення суд виніс 23 листопада, зберігши всесвітній арешт активів олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Однак, визнав справу Приватбанку проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова невідповідною його юрисдикції, але надав банку право оскаржити це рішення.

Суддя визнав, що Банк став жертвою масштабних шахрайських дій, – на суму приблизно від 329 мільйонів доларів до 1,2 мільярда доларів,

– повідомляють у прес-службі ПриватБанку.

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У грудні 2017 року Приватбанк подав позов до суду проти Коломойського та Боголюбова. Як забезпечувальний захід було накладено всесвітній арешт на активи олігархів на суму понад 2,5 мільярда доларів США.

Арешт активів був виданий на підставі детальних доказів, наданих суду, з яких випливає, що Коломойський і Боголюбов шляхом проведення ряду незаконних операцій вивели з банку майже два мільярди доларів. У результаті цього кошти були перераховані компаніям, які їм таємно належали або перебували під їхнім контролем.